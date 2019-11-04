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Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı

’nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.11.2019 23:24
Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı
Kaza, Yeni Mahalle Sadık Pembe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında Cemal Ayva (80) idaresindeki 43HT093 plakalı otomobil, Mustafa Vural yönetimindeki 42 FBG plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Cemal Ayva ile aynı araçta bulunan Halil Ayva (77), Fatma Ayva (74), Fatma Ayva (74), Semahat Şenel (69) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı
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