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'ta kayıp kişinin cesedi yanmış otomobilde bulundu

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 4.11.2019 10:59

UŞAK (AA) - Uşak'ta ailesi tarafından 3 gün önce kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi yanmış otomobilde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Uşak Yeniceköy Caddesi yakınlarında bir çoban, park halindeki 64 AN 426 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz bulunduğunu gördü.

Çobanın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, içi yanmış otomobildeki cesedin, üç gün önce ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan 33 yaşındaki Hüseyin Ali Erkan'a ait olduğunu belirledi.

Vücudunda yanıklar bulunan Erkan'ın cenazesinin, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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Uşak'ta kayıp kişinin cesedi yanmış otomobilde bulundu
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