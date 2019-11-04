Üvey oğlunu öldüresiye dövdü

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İstanbulFatih'te 10 aylık bebek, üvey babası tarafından darp edildi. Komşularının yardımıyla oğlunu imam nikahlı kocasından kurtaran anne, şikayetçi oldu.10 aylık oğlu olan 19 yaşındaki R.A., geçtiğimiz günlerde H.İ. ile imam nikahı kıydı. Genç kadın, 29 Ekim günü kocası H.İ. ile tartıştı. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. R.A., eşinden dayak yerken 10 aylık oğlu da ağlamaya başladı. Bu duruma sinirlenen H.İ., iddiaya göre bebeği darp etmeye başladı. Genç kadının çığlıkları sonrası olaya komşuları müdahale etti ve bebek üvey babasının elinden kurtarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran genç kadın, eşinin 10 aylık oğlunu darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Adli Tıp, bebeğin darp edildiğine dair rapor verdi.Savcılığa ifade veren genç kadın, "Ben yabancı uyrukluyum. Eşim bana resmen hapis hayatı yaşatıyor. Pasaportuma el koydu. Her gün eziyete maruz kalıyorum. Bir de bu da yetmezmiş gibi 10 aylık oğlumu dövdü. Bana yardım edin, kocamdan kurtulmak istiyorum" dedi. Savcılık genç kadının ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlattı.