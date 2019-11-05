Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü için geri sayım başladı. Hayatı boyunca yenilikleri ve getirdiği kanunlarıyla önder olan Atatürk 10 Kasım ölüm yıl dönümünde etkinliklerle anılacak. Bunun akabinde '' 10 Kasım anlam ve önemi nedir?'' sorusuna yanıt aranıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de okullarda anma törenleri ve etkinlikler düzenlenecek. Tüm yurtta özel olarak kutlanacak olan bugün milletimizin matem günü olarak ilan ediliyor. Atatürk hayatı boyunca varlığını Türk varlığına armağan etmiş, halkın kendi kendini yönettiği Cumhuriyet idaresini kurmuştur. M. Kemal Atatürk'ün 81.ölüm yıl dönümünde Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Peki 10 Kasım anlam ve önemi nedir? Atatürk'ün hayatı ve yaptığı yenilikler nelerdir?

10 KASIM ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR? İŞTE ATATÜRK'ÜN HAYATI VE YAPTIĞI YENİLİKLER…

10 Kasım günü Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde tüm yurtta etkinlikler yapılacaktır. Atatürk'ün hayatı, Türk milleti için adanmış, destansı bir yaşamdır. Ulu önder Atatürk'ün hayatı ve yaptığı yenilikleriyle birlikte 10 Kasım'ın önemine dair merak edilenleri haberimizde okuyabilirsiniz.