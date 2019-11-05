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En güzel ve anlamlı ! 2, 4, 5 kıtalık en güzel M. Kemal Atatürk ile ilgili kısa ve uzun 10 Kasım şiirleri burada!

'ün ölüm yıl dönümü olan bu anlamlı tarih, 1938'den itibaren her yıl anma törenleri ile karşılanıyor. ise bu anlamlı tarihe günler kala milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde sabah saat 09:05'i gösterirken İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yummuş ve tüm Türkiye yasa boğulmuştu. Ölümünün üzerinden 81 yıl geçen önderimizi her sene olduğu gibi bu sene de saygı ve hasretle anacağız. İşte vatandaşların araştırma konusu haline gelen 10 Kasım şiirleri! 2, 4, 5 kıtalık en güzel M. Kemal Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri…

Giriş Tarihi: 5.11.2019 09:04 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 12:44
En güzel ve anlamlı 10 Kasım şiirleri! 2, 4, 5 kıtalık en güzel M. Kemal Atatürk ile ilgili kısa ve uzun 10 Kasım şiirleri burada!

, 'ün ölümünün 81. Senesinde milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Her sene bu tarihte tüm Türkiye'de törenlerle anılan ulu önder Atatürk ile ilgili en güzel ve anlamlı 10 Kasım şiirlerini sizler için bu başlık altında topladık. 1938 yılında hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, 1938 yılında hayatını kaybetmiş ve Naaşı büyük bir törenle Ankara'ya uğurlandı. 15 yıl sonra da 10 Kasım 1953'te kendisi için yaptırılan Anıtkabir'de toprağa verilmişti. İşte o tarihten bu yana anma törenleriyle karşılanan bu özel tarihle ilgili 10 Kasım şiirleri! 2, 4, 5 kıtalık en güzel M. Kemal Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri…

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En güzel ve anlamlı 10 Kasım şiirleri! 2, 4, 5 kıtalık en güzel M. Kemal Atatürk ile ilgili kısa ve uzun 10 Kasım şiirleri burada!
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