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12 yıl sonra yakayı ele verdi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR Yaşam
Giriş Tarihi: 5.11.2019
12 yıl sonra yakayı ele verdi
İstanbul'da 12 yıl önce kan davası cinayeti işleyen Hamdi Darı, kılık değiştirerek ve sahte kimlik kullanarak yıllarca gizlendi. Son olarak Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Esenbağ köyüne gelen Darı, burada sahte kimlikle çobanlık yapmaya başladı. Durumu öğrenen jandarma, Esenbağ köyü kırsalına operasyon düzenledi. Jandarma tarafından yakalanan Darı'nın üzerinde amcasının oğlu adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. 12 yıl boyunca gizlenmek için birçok sahte kimlik kullandığını itiraf eden zanlı, tutuklandı.
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12 yıl sonra yakayı ele verdi
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