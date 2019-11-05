170 günlük savaşı UMUT kazandı

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Diikiz bebeğe hamile kalan Fazilet Kaya, hamileliğinin 24'üncü haftasında bebeklerden birini kaybetti. Diğer bebeğin de hayatı riske girince anne acilen sezaryene alındı. Genç kadın 430 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Kaya çiftinin adını 'Umut' koydukları bebekleri, 170 gün süren tedavinin ardından hayata bağlandı. Prematüre doğan Umut bebek yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ve anna sütüyle beslenmesi sayesinde 170 gün sonra hayata tutundu.Anne Fazilet Kaya, "Doktorlarımız Uğur Değer ve Mehmet Şah İpek, umudumuzu kaybetmemiz gerektiğini söyledi. Ben de eşimin desteğiyle hiç umudumu kaybetmedim. 170 günün sonunda bebeğimi sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım. Doktorlarımıza ve yeni doğan yoğun bakım hemşirelerine çok teşekkür ederim" dedi. Doktorlar Op. Dr. Uğur Değer ve Doç. Dr. Mehmet Şah İpek "Biz elinden tuttukça Umut hayata tutundu. Annemiz sütüyle de en kritik anlarında onu yalnız bırakmadı" diye konuştu.