Adams, 10 TIR’la ve aşçısıyla geliyor

BUGÜN NELER OLDU

ünlü müzisyen Bryan Adams konseri için geri sayım başladı. 16 Kasım gecesi Ülker Arena'da konser vermek üzere ülkemize gelecek olan Bryan Adams konserinin detayları da yavaş yavaş belli oluyor. 'Shine a Light' adlı konseriyle, 10 bini aşkın müziksever karşısında unutulmaz bir performans göstermeye hazırlanan Bryan Adams, İstanbul'a 10 TIR'dan oluşan sahnesi ve 60 kişilik ekibiyle gelecek. Sağlığına da özel dikkat eden 59 yaşındaki star, beraberinde aşçısını da getirecek. Müzik kariyeri boyunca Grammy, MTV başta olmak üzere sayısız ödül sahibi ve 100 milyonun üzerinde albüm satışı elde eden sanatçının İstanbul'daki konserine de müzikseverlerden yoğun ilgi var. Temmuz ayında satışa çıkan biletler hızla tükenmek üzere. Bin liradan satılan VİP biletler çoktan tükendi bile. Konseri sahne önünde izlemek isteyenler 560 lirayı gözden çıkarmak zorunda. Billboard tarafından dünya müzik tarihinde tüm zamanların en başarılı sanatçılarından kabul edilen Bryan Adams, Ülkemizdeki ilk büyük stad konserlerinden birini 1992 yılında vermişti. KÜLTÜR SANAT