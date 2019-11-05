Akbar Ayvazovski için çaldı

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ÜNLÜ Rus ressam İvan Ayvazovski, doğumunun 202'nci yılında Rusya'nın başkenti Moskova'da konserle anıldı. Türkiye- Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Moskova Uluslararası Müzikevi'nde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen "Ayvazovski'nin İstanbul'u" konserinde besteci ve piyanist Anjelika Akbar'a viyolonist Danila Popov ve perküsyon sanatçısı Alp Kaya eşlik etti. Ayvazovski'nin 500 tablosunun dijital ortamda sunulduğu konserde "Kırım Ezgisi", "Ay Işığı", "Bektaşi Nefesi", "Aşk-ı Derya" gibi eserler icra edildi. Sanatçı, İstanbul'un dünyanın en güzel şehri olduğunu kaleme aldığı anılarında sıklıkla vurgulamıştı.