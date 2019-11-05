Almila’nın ölüm nedeni ihmal mi?

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İstanbul Sultangazi'de İlhan- Songül Tutumlu çiftinin üçüz çocuklarından 6 aylık Almila bebek, nefes borusuna mama kaçınca fenalaştı. Babası tarafından hastaneye götürülen bebek, kurtarılamadı. Bebeğin anne ve babası, o anda hastanede bulunmayan nöbetçi doktorun geç müdahale ettiği, hastane personelinin de ihmali bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Daha önce 3 çocuğu bulunan Songül ile İlhan Tutumlu çiftinin 6 ay önce ikisi erkek üçüz bebekleri oldu. Siraç, Miraç ve kız Almila prematüre olarak dünyaya geldi. 3 ay hastanede kalan üçüzler daha sonra taburcu oldu. Üçüzlerden Almila, geçen hafta saat 03.00'te mamasının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Acil serviste hazırda doktor olmadığını iddia eden acılı baba, bebeğine hemşirelerin müdahale etmeye çalıştığını öne sürdü. Onların da bebeğin nefes borusunu temizlemeye çalışmak yerine kan tahlili yaptığını iddia eden İlhan Tutumlu, "Hastaneye götürene kadar bebek yaşıyordu. Çocuk acil bölümünde altı hemşire müdahale etti. Yedinci gelen doktordu. Çocuk öldükten sonra perdeyi açtılar bize de hiçbir şey söylemediler. İhmal ettiler çocuğumu, doktor 15 dakika geç geldi" dedi. Bebeğin kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.