Artık tescilli ‘Mezopotamya güneşi’

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HOŞGÖRÜ ve medeniyet kenti Mardin'in "Mezopotamya güneşi" diye adlandırılan bulguru da tescillendi. Lif ve protein oranı yüksek, glisemik indeksi düşük Mardin bulgurunun tescillenmesi için Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası'nca 3 yıl önce yapılan başvuru sonuçlandı. "Mezopotamya güneşi" diye adlandırılan Mardin bulguru, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillendi. Mardin Bulgur İmalatçıları Derneği Başkanı Faysal Sun, "Mezopotamya Ovası'nda dünyanın en kaliteli bulgurluk buğdayı yetişiyor. Bunu ispat ettik" dedi. AA