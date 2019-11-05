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'in Hopa ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 33 kadın sınır dışı edildi. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçede bazı otel ve gece kulüplerinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen mekanlara operasyon düzenledi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.11.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 17:30
Artvin'de fuhuş operasyonu

Artvin'in Hopa ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 33 kadın sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçede bazı otel ve gece kulüplerinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen mekanlara operasyon düzenledi.

Operasyonda 20 Gürcistan, 5 Özbekistan, 4 Kırgızistan, 3 Rusya ve 1 Ukrayna olmak üzere toplam 33 yabancı uyruklu kadın fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kadınlar, adli işlerinin ardından sınır dışı edildi.

Öte yandan, yapılan adli muayenede 12 kadında bulaşıcı hastalık olduğu belirlendi.

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Artvin'de fuhuş operasyonu
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