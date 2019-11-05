Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! 8 Kasım'dan itibaren BİM aktüel ürünler yenileniyor!

Her Cuma raflarını yenileyerek BİM aktüel ürünler kataloğu yenileyen ve müşterilerine ekonomik olduğu kadar kaliteli malzemeler sunan market zincirine özellikle son zamanlarda vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'nin en fazla alışveriş yapılan marketlerinden bir tane olmayı başaran firmanın, Türkiye'nin pek çok yerinde mağazası bulunuyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var? Her hafta getirdiği birbirinden kalite ürün ile kullanıcıları memnun etmeyi başaran marketin 8 Kasım tarihli kataloğu yayınlandı. Biz de Sabah.com.tr olarak sizler için bu haberi hazırladık…

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