‘Bu acıya can dayanmaz’

BUGÜN NELER OLDU

Isparta'da yaşayan Fatma Erdoğan, 3.5 yaşındaki oğlu İsmail Mert Erdoğan'ı da yanına alarak, tayini Hakkâri'ye çıkan uzman çavuş kardeşi Fatih Akyüz'e uğurlamak için Antalya'ya geldi. Önceki akşam otogardan kardeşini otobüse bindirerek uğurlayan Fatma Akyüz, oğluyla birlikte, Kepez ilçesinde yaşayan babasının evine gitmek üzere yola çıktı. Kepez'deki askerlik şubesinin önüne gelen anne-oğul, yoldan karşıya geçmek için ışıklarda beklemeye başladı. Bu sırada karşı M.G.'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak, ışıklarda bekleyen İsmail Mert Erdoğan'a çarptı. İsmail Mert, kanlar içinde yola savrulurken, annesi şoka girdi.Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından, yakındaki özel bir hastaneye kaldırdığı İsmail kurtarılamadı. Acı haberi alan dayısı Fatih Akyüz de yoldan geri döndü. Oğlunun cenazesini almak için Adli Tıp'a gelen anne Fatma Erdoğan sinir krizi geçirdi. Yakınlarının yardımı ile ayakta durabilen anneyi sakinleştirmek mümkün olmadı. Baba Hüseyin Erdoğan da gözyaşlarına boğuldu. İsmail'in cansız bedeninin cenaze arabasına konulması sırasında annenin "Oğlumu görmek istiyorum. Belki yaşıyordur. İsmail bizi bırakıp gitme ne olur" çığlıkları herkesi ağlattı. Trafik canavarı kurbanı İsmail, Isparta'da gözyaşları arasında toprağa verildi.