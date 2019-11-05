Bursa'da diş hekimine bıçaklı saldırının davası

BURSA (AA) - Bursa'da diş hekimini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Mert Demir (18), yaralanan doktor Hamdi Gören (54) ve tarafların avukatlarıyla yakınları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Demir, olay günü dişini çektirmek için Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine gittiğini söyledi.

İlk gittiği doktorun kanal tedavisi önerisine rağmen kendisinin dişini çektirmek için ısrar ettiğini belirten sanık, bunun üzerine diş hekimi Hamdi Gören'e yönlendirildiğini belirterek, şunları anlattı:

"Dışarıda yarım saat bekledim, sıra gelince içeri girdim, dişimin çekilmesini istedim. İki iğne yapıp uyuşması için dışarı yolladı doktor amca. 20 dakika sonra girmek istedim çağıracaklarını söylediler, 5 dakika sonra çağırdılar doktor dişimi çekmeye kalkıştı. Uyuşmadığını söyledim, tepki gösterdim, ona rağmen çekmeye devam etti. Canım yanınca öfkelendim, tepki verince o da sinirlendi penseyi masaya vurdu, 'Madem diş çektirmeye geliyorsun neden sakin olmuyorsun' dedi. Hakaret etti doktor amca, yanındaydım. Bağırdıktan sonra koltuğuna oturdu, ben de o sırada sinirlenerek bıçağı çıkarıp doktorun sol koluna savurdum. Eyleme devam etmedim pişman olunca bıraktım bıçağı, kaçmadım."

Mahkeme üyesinin "Ne yapacaktın eyleme devam etseydin" sorusu üzerine sanık Demir, "Benim canım yanınca onun da canı yansın istedim, öldürme kastım yoktur. Kamera kayıtları var, canım acımasına rağmen doktor amca dişimi çekmeye devam etti, yoksa zaten ben neden böyle bir eyleme devam edeyim." diye konuştu.

- "Doktorlar bıçaklayasınız diye orada değil"

Mahkeme başkanı sanığın savunmasının üzerine "Doktorlar siz iyi olasınız diye orada, bıçaklayasınız diye değil." dedi.

Doktor Hamdi Gören ise hastanın ağrısı üzerine dişini çekmeye devam etmediğini vurgulayarak, "30 yıllık hekimim, ilaç yazacaktım sonra gelmesi için randevu verecektim. Oturduğu yerden kalktı, bıçağı çıkardı, halbuki sekreterimin yanına gidip ilaç listesini alması gerekiyordu. Aramızda bir diyalog geçmedi, benden bir istekte bulunmadı, hakaret de etmedim. Bir anda sağ göğsümden bıçağın girdiğini görünce 'Kalbimden bıçaklandım' diye bağırdım, kendisi sakince durdu." şeklinde konuştu.

Tanık doktor sekreteri Şenay Cerrah (39) da hastanın randevusunu yazarken olayın gerçekleştiğini, herhangi bir tartışma ve diyaloğun olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

- Meslektaşları destek için adliyedeydi

Sağlıkta şiddet olaylarına karşı meslektaşlarına destek için Türk Diş Hekimleri Birliğine bağlı 36 oda temsilcisi de adliyeye geldi.

Temsilciler adına gazetecilere açıklama yapan birlik genel başkanı Atilla Stephan Ataç, sağlıkta şiddete verilecek cezaların uygulanabilir olduğunu göstermek için davayı takip ettiklerini aktararak, "Sağlık Bakanlığının beyaz kodla ilgili açıkladığı rakamlar, sağlıkta şiddetin arttığını gösteriyor. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler saldırıya devam ediyor. Hem mağdurlar hem de olayı gerçekleştirenler, ceza alınmayacağını düşündükleri için şiddet devam ediyor. Şiddetin cezalandırılacağının görülmesi için önemli bir dava." ifadelerini kullandı.

Bursa Diş Hekimleri Oda Başkanı Emel Eroğlu da hasta sayısının ve hekimlerin iş yükünün çokluğunun hastalarla hekimleri karşı karşıya getirdiğini ileri sürdü.

- Olay

Bursa'da 18 Eylül'de, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne gelen Mert Demir (18), genel diş polikliniğinde diş hekimi Hamdi Gören tarafından muayene edilmişti. Dişinin çekildiği sırada ağrı çektiğini ifade eden Demir, yanında taşıdığı bıçakla Hamdi Gören'i göğsünün koltuk altı kısmından yaralamıştı.

Gören, olay yeri yakınındaki Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Demir ise tutuklanmıştı.