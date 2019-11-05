Çocuğunun gözü önünde öldürüldü

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İstanbul Avcılar'da 40 yaşındaki Seda Kurt, imam nikâhıyla yaşadığı Ercan A. (41) tarafından bıçakla öldürüldü. Dün sabah yaşanan olayda, iddialara göre Seda Kurt imam nikâhlı halde yaşadığı Ercan A. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Ercan A. kadını oğlu ve annesinin gözü önünde bıçakladı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Seda Kurt öldü. Saldırgan ise kayıplara karıştı. Seda Kurt'ın cinayete tanık olan oğlu Ö.K. gece saatlerinde gelen Ercan A.'nın annesi ile tartıştığını sonrasında annesini bıçaklayarak kaçtığını söyledi. Polis, Ercan A.'nın ağabeyine ulaştı. Ağabey, kardeşinin Ankara'ya gitmek üzere otogara gittiğini ancak kimliği olmadığı için döndüğünü aktardı.Hayatını kaybeden Seda Kurt'un daha önce bir kadın koruma evinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ve orada yaşanan bir olay sonrası araya girip bıçaklandığı öğrenildi. Cinayetin tanıklarından Bedia A. da, Ercan A.'nın hapisten denetimli serbestlikle çıktığını söyledi. Adam yaralama, uyuşturucu kullanma ve intihara teşebbüsten sabıka kayıtları bulunan Ercan A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.