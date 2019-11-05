Denizli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Muğla yönüne seyreden 20 K 5467 plakalı otomobilin sürücüsü Leyla S, sanayi kavşağı yakınlarında önüne çıkan köpeğe çarpmamak için fren yaparak yavaşladı.

Bu sırada arkadan gelen Mustafa G'nin kullandığı 34 BEL 834 otomobil, yavaşlayan araca, onun arkasından gelen Yaşar Dönmez yönetimindeki 20 DK 330 plakalı otomobil de bu arabaya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüsü Yaşar ile yanındaki eşi Havane Dönmez (75) yaralandı. Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Havane Dönmez, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Havane Dönmez'in rahatsızlığı nedeniyle eşiyle hastaneye tedavi için geldiği ve Denizli'den Kale ilçesine döndüğü öğrenildi.