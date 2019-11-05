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Dikkat! Ispanakta ile ilgili son dakika haberi: Skandaldan kim sorumlu? Hangi ot zehirli?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ıspanakta skandalı ile ilgili son dakika haberi geldi. ve ’da onlarca kişinin zehirlenmesine neden olan olayla ilgili SABAH muhabirleri derinlemesine bir araştırma yaparak çok önemli detaylara ulaştı. Yetkililer, zehirlenme olayının sadece itüzümü otundan değil, aynı zamanda gübre kaynaklı kimyasallardan bile olabileceğini söyledi. İşte, iki gündür ’nin gündeminde olan zehirli ıspanak ile ilgili son dakika haberinin detayları…

SABAH Yaşam
Giriş Tarihi: 5.11.2019 07:16 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 08:04
Dikkat! Ispanakta zehirli ot ile ilgili son dakika haberi: Skandaldan kim sorumlu? Hangi ot zehirli?

ve Tekirdağ'da birçok kişiyi hastanelik eden ıspanakta bulunmasına ilişkin olayda her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, sorunun 'zehirli ıspanak' değil, ıspanağa karışan itüzümü otu kaynaklı olduğunu belirtti. Ancak yaşanan olayla ilgili detaylı bir araştırma ve kapsamlı bir çalışma henüz yapılmamıştı. SABAH, ıspanakta zehirli ot vakası ile ilgili çok önemli bilgilere ulaştı. İddiaya göre zehirlenmenin kaynağı sadece ıspanağa karışan ot değil, aynı zamanda başka kimyasallar da olabilir!

EVDE BAYGIN BULUNDU!
Geçtiğimiz günlerde ıspanak yedikten sonra kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki bir vatandaş evinde baygın halde bulunmuştu. Peki, zehirli ot ve ıspanak olayının detayları neler? İşte, iki gündür tüm Türkiye'nin konuştuğu olay ile ilgili çarpıcı detaylar!

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Dikkat! Ispanakta zehirli ot ile ilgili son dakika haberi: Skandaldan kim sorumlu? Hangi ot zehirli?
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