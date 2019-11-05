Dikkat! Ispanakta zehirli ot ile ilgili son dakika haberi: Skandaldan kim sorumlu? Hangi ot zehirli?

İstanbul ve Tekirdağ'da birçok kişiyi hastanelik eden ıspanakta zehirli ot bulunmasına ilişkin olayda her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, sorunun 'zehirli ıspanak' değil, ıspanağa karışan itüzümü otu kaynaklı olduğunu belirtti. Ancak yaşanan olayla ilgili detaylı bir araştırma ve kapsamlı bir çalışma henüz yapılmamıştı. SABAH, ıspanakta zehirli ot vakası ile ilgili çok önemli bilgilere ulaştı. İddiaya göre zehirlenmenin kaynağı sadece ıspanağa karışan ot değil, aynı zamanda başka kimyasallar da olabilir!

EVDE BAYGIN BULUNDU!

Geçtiğimiz günlerde ıspanak yedikten sonra kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki bir vatandaş evinde baygın halde bulunmuştu. Peki, zehirli ot ve ıspanak olayının detayları neler? İşte, iki gündür tüm Türkiye'nin konuştuğu olay ile ilgili çarpıcı detaylar!