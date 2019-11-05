Eşe mesaj cinayetine 28 yıl hapis

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İstanbul Boğazı'nda lüks yatta, eşine mesaj gönderdiği gerekçesiyle arkadaşı Yusuf Dörtlemez'i (34) öldüren oto galerici Selçuk Nurdoğan (39) hakkında 28 yıl hapis cezası istendi. Geçen hafta görülen davaya tutuklu sanık Selçuk Nurdoğan ile maktul Yusuf Dörtlemez'in yakınları katıldı. Cumhuriyet Savcısı'na göre, olay günü maktul, sanık ve tanık Gülçim A. maktulün işyerinde bir araya gelerek alkol aldı ve sabaha karşı tekne gezisi yapmaya karar verdiler. Ardından Boğaz'a açıldılar ve teknede alkol almayı sürdürdüler. Nurdoğan bu sırada maktulün cep telefonuna bakınca eşiyle maktul Dörtlemez'in mesajlarını gördü. Çıkan tartışmanın ardından Selçuk Nurdoğan üzerinde taşıdığı silahla Yusuf Dörtlemez'e ateş edip öldürdü.Savcı, cinayet sırasında teknede bulunan Erkan Gülay'ın suç delillerini gizleme suçundan 9 aydan 7.5 yıla kadar, Selçuk Nurdoğan'ın da haksız tahrik altında adam öldürmek suçundan 28 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.