Firari bandocu askere 27 yıl sonra dava

BUGÜN NELER OLDU

1992 yılında askere giden Arif Ay, İngiltere'de düzenlenen Edinburg Festivali'nde yapılacak olan gösteriye katılmak üzere görevlendirildi. Mehter kafilesiyle İngiltere'ye giden genç asker, festivalin bitimine iki gün kala firar etti. İngiltere sokaklarında gözden kaybolan Ay, aradan geçen 27 yıl sonra Askerlik Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrası terhis edildi. Yıllar önce sığınma talebinde bulunduğu Kanada'da yaşadığı sanılan 60 yaşındaki Ay, 28 Ağustos 1992 ve 26 Haziran 2019 tarihleri arasında başka ülkede yaşayıp yabancı memlekete firar ederek suç işlediği gerekçesiyle yargılanacak.Sene 1992'ydi... 32 yaşındaki Arif Ay, Samsun Bafra'da yaşıyordu. Üniversite eğitimi devam ettiği için askerliğini senelerce tecil ettiren Ay, ocak 1992'de tecilini bozdurdu ve askere gitmeye karar verdi. Celp dönemi gelen Arif Ay, dağıtımda İstanbul 3'ncü Kolordu Komutanlığı'na gönderildi. Ay, aynı zamanda askeri birliğin mehter takımında yer alıyordu. 03-30 Ağustos 1992 tarihleri arasında İngiltere'de Edinburg Festivali düzenlendi. Türkiye'nin de katılacağı festivale, Ay'ın bağlı olduğu mehter takımının gönderilmesine karar verildi. Şişli Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı'ndan Arif Ay'ın da içerisinde olduğu askeri kafile, 1 Ağustos günü İngiltere'ye gönderildi. Festivalin bitimine iki gün kala Ay, bir plan yaptı.Kafileden kaçan genç asker, festival topluluğunun arasına girdi ve gözden kayboldu. Durum diğer askerler tarafından fark edilse de Ay, İngiltere sokaklarında çoktan ortadan kaybolmuştu. 30 Ağustos günü askeri kafile İstanbul'a geri döndü. Ay'ın firari durumu tutanak altına alındı.Aradan 27 yıl geçti. 26 Haziran 2019 günü Askerlik Kanunu'nda değişiklik yapıldı ve kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Askerlik Şubesi Başkanlığı tarafından yapılan hesaplama neticesinde 6 aydan daha uzun süre askerlik hizmetinde bulunan Arif Ay, gıyabında 26 Haziran günü terhis edildi. İstanbul 3'ncü Kolordu Komutanlığı, gıyabında askerliği devam eden fakat askerlik görevini ifa etmeyerek bulunduğu ülkeden ayrı kalmak suretiyle askerlik görevini yerine getirmiş gibi görünen Arif Ay'ı savcılığa ihbar etti.Komutanlığın ihbarı sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma yapıldı. Arif Ay'ın adresi tespit edilmesi için çalışmalar yapıldı. Ay'ın Kanada'ya sığınma talebinde bulunduğu tespit edildi. Savcılıkça, şu an 60 yaşında olan Arif Ay hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ay'ın 28 Ağustos 1992 ve 26 Haziran 2019 arasında kıtasından (bulunduğu ülkeden) ayrı kalarak "Yabancı memlekete firar" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanmasına karar verdi.