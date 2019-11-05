Fidan dikme kampanyasına nasıl katılınır? Geleceğe Nefes Ol fidan dikme kampanyası katılım belgesi nasıl alınır?

"11 milyon ağaç, bugün fidan yarın nefes!" sloganıyla başlayan Geleceğe Nefes Ol kampanyasına bu denli ilgi gösterilmesi başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere herkesi mutlu ediyor. Geleceğe Nefes Ol kampanyası nasıl katılınır? 4 Kasım Pazartesi sabahı itibariyle fidan dikme oranı olarak ilk 5 sırada; Isparta, Manisa, Bingöl, Tünceli ve Yozgat illeri var. Hedeflenen fidan sayısı; 11.047.430 olarak belirtilmişti sahiplenilen fidan sayısı ise 11.955.122 oldu. Geleceğe Nefes Ol kampanyası bitti mi? gibi sorular sosyal medyada dolaşsa da kampanya sürüyor.

PEKİ GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASI NE ZAMAN SONA ERECEK?