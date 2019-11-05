Hamile kadının içindeki arabaya saldıran baklavacıların davasında son dakika kararı! "Gördüğüm manzara karşısında..."

İstanbul'un Pendik ilçesinde içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve 20'şer yıla kadar hapis cezaları istenen Seydioğlu Baklava'nın sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel'in yargılanmalarına devam edildi. Sanık avukatı Devrim Dinç de duruşmaların kapalı yapılmasını talep etti. İşte detaylar...

Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu teklemeyen Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in, "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.