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Hamile kadının içindeki arabaya saldıran baklavacıların davasında kararı! "Gördüğüm manzara karşısında..."

Türkiye'nin konuştuğu Seydioğlu Baklavanın sahiplerinin yargılanmasına devam edilirken mahkemeden haberleri de peş peşe geldi! Demirören Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre olayı sosyal medyadan takip ettiğini söyleyen bir vatandaş; "gördüğüm manzara karşısında etkilendim, şiddete yönelik bir eylem" diyerek duruşmaya katılmak istedi. Mahkeme ise bu talebi reddetti! Tutuksuz sanık duruşmaya katılırken müştekiler Yunus Emre Bahçıvan ile taraf avukatları da hazır bulundu; ise mahkemeye gelmedi! İşte son dakika gelişmeleri...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.11.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 14:13
Hamile kadının içindeki arabaya saldıran baklavacıların davasında son dakika kararı! Gördüğüm manzara karşısında...

İstanbul'un Pendik ilçesinde içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve 20'şer yıla kadar hapis cezaları istenen 'nın sahipleri Hasan ve 'in yargılanmalarına devam edildi. Sanık avukatı Devrim Dinç de duruşmaların kapalı yapılmasını talep etti. İşte detaylar...

Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu teklemeyen ve Hüseyin Sel'in, "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20'şer yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

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Hamile kadının içindeki arabaya saldıran baklavacıların davasında son dakika kararı! "Gördüğüm manzara karşısında..."
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