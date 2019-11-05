Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Her şey bir kargo ricasıyla başladı, hayatı kabusa döndü

Her şey bir kargo ricasıyla başladı, hayatı kabusa döndü

Almanya'da yaşayan Leman Cömert, Türkiye'de yaşayan ve kozmetik işleriyle uğraşan bir aile dostunun kargo ricasını kırmayarak adres bilgilerini paylaştı. Bir süre sonra Türkiye'de üretilip çok sayıda ülkeye ihraç edilen kozmetik ürünlerin Avrupa sorumlusu olarak gösterildiğini ve ürün paketlerinde ismiyle birlikte adres bilgilerinin de yazıldığını fark eden Cömert, hukuk mücadelesi başlattı. Ürünlerde herhangi bir sorun çıkması halinde "sorumlu" kişi olarak hedef olacağından endişelenen Cömert, Almanya'daki kurumlar sorununu çözemediği için tam bir çıkmaza girdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.11.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 11:02
Her şey bir kargo ricasıyla başladı, hayatı kabusa döndü

Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan ve orada kamudan emekli olan Leman Cömert, iddiaya göre aile büyüklerinin İzmir'den tanıdığı kozmetik işleri ile uğraşan L.K. tarafından arandı. L.K., bir kargosunun geleceğini ve Almanya'dan bir adrese ihtiyacı olduğunu söyledi. Leman Cömert bunu kabul ederek bilgilerini ve adresini L.K.'ya verdi ancak Leman Cömert'e herhangi bir kargo gelmedi. Bu olaydan bir süre sonra L.K., Leman Cömert'i Nürnberg'de ziyaret etti ve ziyaret sonunda hediye amaçlı ona bir kozmetik ürün verdi. Ürünün paketinde ismini, soy adını ve adresini gören Cömert, bunu jest olarak algıladı ancak gerçeği 2017 yılında Hollanda'dan gelen bir bilgilendirme mektubu ile anladı. Kendisinin İzmir merkezli bir kozmetik firmasının Avrupa sorumlusu olduğunu ve kozmetik firmasına ait ürünlerde isim, soyadı ve adresi olduğunu öğrenen talihsiz kadın, olay karşısında şoke oldu. Cömert, Almanya'da hukuki işlemler başlatmak için başvurdu ancak Alman yetkililer, firmanın İzmir merkezli olmasından dolayı bir işlem yapmadı. Leman Cömert, bu sefer İzmir'e gelerek hukuk mücadelesi başlattı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Her şey bir kargo ricasıyla başladı, hayatı kabusa döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN