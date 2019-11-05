İstanbul'da sular ne zaman gelecek, ne zaman kesilecek? İSKİ İstanbul su kesintisi nerelerde olacak?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Vatandaşların işlerinin aksamasına sebep olan su kesintileri bazı bölgelerde 20 saate ulaşacak. Bu doğrultuda '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Yetkililer, şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılan onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyeceğini açıkladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisinin yaşanacağı bölgeler…

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU!

Açıklamada, söz konusu çalışmalar nedeniyle yarın 10 saat süreyle su verilmeyecek ilçe ve mahalleler şöyle sıralandı:

"Fatih; Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, Küçük Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivrikapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray.

Zeytinburnu; Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, Nuri Paşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe.

Beyoğlu; Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıçalipaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu.

Beşiktaş; Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek.

Kadıköy; Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe.

Üsküdar; Kandilli, Küçüksu, İcadiye, Kuzguncuk, Selami Ali, Mimar Sinan, Ahmediye, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Selimiye, Salacak, Bulgurlu, Cumhuriyet, Yavuztürk, Bahçelievler, M.Akif Ersoy, Güzeltepe, Burhaniye, Küçük Çamlıca, Sultantepe ve Zeynep Kamil.

Ümraniye; Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler.

Beykoz; Göksu ve Yeni mahallelerinin bir kısmı."

20 SAAT SU VERİLMEYECEK YERLER

Çalışmalar nedeniyle Üsküdar'da Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk'ün üst kotları, Ataşehir'de Örnek, Esatpaşa ve Fetih mahalleleri ile Ümraniye'de Atatürk Mahallesi'nin üst kotlarına 20 saat süreyle su verilemeyecek.