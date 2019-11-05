İstanbul’da 9 ilçede 20 saatlik su kesintisi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'un 9 ilçesinde bugün 20 saatlik su kesintisi uygulanacak. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre; Üsküdar Küçükçamlıca Terfi Merkezi'nde yapılacak olan bakımonarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle bugün saat 11.00'den itibaren 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su verilemeyecek. İSKİ, çalışma kapsamında Küçükçamlıca'daki eski terfi merkezini devre dışı bırakarak, kapasitesi artırılmış olan yeni terfi merkezini işletmeye alacak. Su kesintisinin yaşanacağı ilçeler Avrupa Yakası'nda; Fatih, Zeytinburnu, Beyoğlu, Beşiktaş, Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye ve Beykoz olarak paylaşıldı.