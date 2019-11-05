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İstanbul'da yaşayanlar dikkat duyurdu! 20 saatlik su kesintisi yaşanacak | İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

tarafından İstanbul’da tam 9 ilçe için su kesintisi uyarısı yapıldı. 5 Kasım 2019 Salı yani bugün 10 ve 20 saatlik bakım onarım çalışmaları yapılacak. Çalışmaların Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacağı bildirilirken yapılan duyuruda; Fatih, Zeytinburnu, , , , Üsküdar, , Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı vatandaşlara duyuruldu. Peki, İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ tarafından yapılan o duyuru…

Giriş Tarihi: 5.11.2019 09:43
İstanbul'da yaşayanlar dikkat İSKİ duyurdu! 20 saatlik su kesintisi yaşanacak | İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi olacağı vatandaşlara duyuruldu. İSKİ resmi sitesinden yayınladığı duyuru ile 9 ilçede yaşanacak olan bu problem için 10 ila 20 saat aralığında yaşanacağı bildirilirken vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılan çalışma nedeniyle; Fatih, Zeytinburnu, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz su kesintisi yaşanacağı bildirildi. İşte İSKİ'nin yayınladığı o duyuru…

İSTANBUL SU KESİNTİSİ

AVRUPA YAKASI :


Fatih

Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, K.Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, KocaMustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivri kapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray

10 saat

Zeytinburnu

Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, NuriPaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe

10 saat

Beyoğlu

Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, KılıçAliPaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu

10 saat

Beşiktaş

Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek

10 saat

ANADOLU YAKASI :


Kadıköy

Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe

10 saat

Üsküdar

Kandilli, Küçüksu, İcadiye, Kuzguncuk, Selami Ali, Mimar Sinan, Ahmediye, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Selimiye, Salacak, Bulgurlu, Cumhuriyet, Yavuztürk, Bahçelievler, M.Akif Ersoy, Güzeltepe, Burhaniye, K.Çamlıca, Sultantepe ve Zeynep Kamil

10 saat

Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk'ün üst kotları

20 saat

Ataşehir

Örnek, Esatpaşa ve Fetih

20 saat

Ümraniye

Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler

10 saat

Atatürk Mahallesi'nin üst kotları

20 saat

Beykoz

Göksu ve Yeni mahallelerinin bir kısmı

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İstanbul'da yaşayanlar dikkat İSKİ duyurdu! 20 saatlik su kesintisi yaşanacak | İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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