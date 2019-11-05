İstanbul'da yaşayanlar dikkat İSKİ duyurdu! 20 saatlik su kesintisi yaşanacak | İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi olacağı vatandaşlara duyuruldu. İSKİ resmi sitesinden yayınladığı duyuru ile 9 ilçede yaşanacak olan bu problem için 10 ila 20 saat aralığında yaşanacağı bildirilirken vatandaşlar internet üzerinden "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılan çalışma nedeniyle; Fatih, Zeytinburnu, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz su kesintisi yaşanacağı bildirildi. İşte İSKİ'nin yayınladığı o duyuru…
İSTANBUL SU KESİNTİSİ
AVRUPA YAKASI :
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Fatih
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Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, K.Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, KocaMustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivri kapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray
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10 saat
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Zeytinburnu
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Beştelsiz, Çırpıcı, Gökalp, Kazlıçeşme, Maltepe, Merkez Efendi, NuriPaşa, Seyit Nizam, Sümer, Telsiz, Veliefendi, Yenidoğan ve Yeşiltepe
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10 saat
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Beyoğlu
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Arap Cami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş, Karamustafapaşa, Hacımimi, Evliya Çelebi, Asmalı Mescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, KılıçAliPaşa, Cihangir, Pürtelaş, Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu
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10 saat
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Beşiktaş
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Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannüma, Abbas Ağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek
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10 saat
ANADOLU YAKASI :
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Kadıköy
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Acıbadem, Koşuyolu, Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Fikirtepe, Dumlupınar, Eğitim ve Fenerbahçe
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10 saat
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Üsküdar
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Kandilli, Küçüksu, İcadiye, Kuzguncuk, Selami Ali, Mimar Sinan, Ahmediye, Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Selimiye, Salacak, Bulgurlu, Cumhuriyet, Yavuztürk, Bahçelievler, M.Akif Ersoy, Güzeltepe, Burhaniye, K.Çamlıca, Sultantepe ve Zeynep Kamil
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10 saat
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Acıbadem, Altunizade, Murat Reis, Valide-i Atik, Barbaros, Kısıklı, Ferah, Kirazlıtepe, Küplüce ve Ünalan bölgeleri ile Yavuztürk'ün üst kotları
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20 saat
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Ataşehir
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Örnek, Esatpaşa ve Fetih
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20 saat
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Ümraniye
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Armağanevler, Atakent, Atatürk, Dumlupınar, Elmalıkent, Esenevler, Hekimbaşı, İnkılap, İstiklal, Kazım Karabekir, Namık Kemal, Saray, Site, Tantavi, Topağacı ve Yamanevler
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10 saat
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Atatürk Mahallesi'nin üst kotları
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20 saat
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Beykoz
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Göksu ve Yeni mahallelerinin bir kısmı