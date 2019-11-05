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Kabataş-Mecidiyeköy tüneli tamam

Giriş Tarihi: 5.11.2019
Kabataş-Mecidiyeköy metro tüneli tamam
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Kabataş'a uzanan ikinci kısmında da tünel çalışmaları tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tüm tünellerinin tamamlanması sebebiyle, yarın tören düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, 8 ilçeyi bağlayacak hattın Mecidiyeköy- Mahmutbey arasındaki 15 istasyonunun, önümüzdeki yılın ilk aylarında hizmete girmesinin hedeflendiği ifade edildi. Günde bir milyon yolcuya hizmet vermesi beklenen raylı sistem hattı, Avrupa Yakası'nda yerleşim olarak yoğun nüfusa sahip ilçelerini birbirine bağlayacak.
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Kabataş-Mecidiyeköy metro tüneli tamam
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