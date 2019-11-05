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Kan donduran : Dayakçı kocasını ısırdı hayatı karardı!

'dan kan donduran bir geldi. Manisalı Ç., şiddet uygulayan eşinden kendisini korumak istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine kendisini korumak için kocasını ısıran Sevgi C. daha sonra kocasının durmaması üzerine saksı fırlattı. Eşini ısırdığı için 3 bin lira saksı fırlattığı için 2 bin lira para cezası alan Sevgi Ç., sabıkası yüzünden çalışacak iş bulamıyor. İşte son dakika haberinin çarpıcı detayları...

Giriş Tarihi: 5.11.2019 07:52 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 08:06
Kan donduran son dakika haberi: Dayakçı kocasını ısırdı hayatı karardı!

Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda hasta bakıcı olarak çalışan Ç. (34), 2012 yılında, muavinlik yapan hasta yakını Osman Tunçbaş (32) ile tanıştı. İkili, 2013 yılında evlendi. Farklı zamanlarda işlerinden ayrılan çift, Alaşehir'e taşındı. Evliliklerinin 2'nci yılında hamile kalan Sevgi Ç., kız çocuğu dünyaya getirdi. Ardından da işsiz olan Tunçbaş, eşine şiddet uygulamaya başladı. Pek çok kez şikayetçi olan Sevgi Ç., Alaşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.

Bütün dehşet zinciri bu noktadan sonra başladı. İşte akıllara durgunluk veren olay ile ilgili detaylar...

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Kan donduran son dakika haberi: Dayakçı kocasını ısırdı hayatı karardı!
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