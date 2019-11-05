Kan donduran son dakika haberi: Dayakçı kocasını ısırdı hayatı karardı!

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakımda hasta bakıcı olarak çalışan Sevgi Ç. (34), 2012 yılında, muavinlik yapan hasta yakını Osman Tunçbaş (32) ile tanıştı. İkili, 2013 yılında evlendi. Farklı zamanlarda işlerinden ayrılan çift, Alaşehir'e taşındı. Evliliklerinin 2'nci yılında hamile kalan Sevgi Ç., kız çocuğu dünyaya getirdi. Ardından da işsiz olan Tunçbaş, eşine şiddet uygulamaya başladı. Pek çok kez şikayetçi olan Sevgi Ç., Alaşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.

Bütün dehşet zinciri bu noktadan sonra başladı. İşte akıllara durgunluk veren olay ile ilgili detaylar...