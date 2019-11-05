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Komşu 252 göçmeni dövüp yolladı

’de, ’ın darp edip ’ye zorla gönderdiği 252 düzensiz yakalandı. Göçmenler, Yunan askerinin kıymetli eşyalarını aldığını da öne sürdü

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.11.2019
Komşu 252 göçmeni dövüp yolladı
Yunan askerlerinin darp edip Türkiye'ye zorla gönderdiği ileri sürülen 252 düzensiz göçmen Edirne'de yakalandı. İddiaya göre, Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerince uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.
Düzensiz göçmenlerden Pakistan uyruklu Seyit Habib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunan askerlerinin kendilerini darp ettiğini, ayakkabı ve cep telefonlarını alarak Türkiye tarafına attıklarını iddia etti. Meriç Nehri'nden kayıkla Türk tarafına zorla götürüldüklerini savunan Habib, "Biz kalabalıktık, hepimize vurdular, çok vurdular. Telefonumuzu, paramızı aldılar, yemek vermediler, Yunan askeri bizi botla nehirden bu tarafa gönderdi" dedi.
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Komşu 252 göçmeni dövüp yolladı
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