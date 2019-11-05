Korumalardan büyük zorbalık

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Beylikdüzü'nde,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın korumaları, trafikte kavga ettikleri bir vatandaşa dehşeti yaşattılar. Önceki gece meydana gelen olayda iddiaya göre yanında eşi ve çocuğu bulunan Serkan A. arabasıyla evine giderken, trafikte İmamoğlu'nun korumaları ile tartıştı. Sinirlenen 2 yakın koruma, aracı takip ederek Serkan A.'nın önünü kesti. Korumalar silah çekerek eşi ve çocuğunun gözü önünde Serkan A.'yı darp etmeye başladı. Olay yerine gelen ve Serkan A.'yı saldırganların elinden güçlükle alan polisler, iki yakın korumayı emniyete götürdü. Eşi ve çocuğunun yanında dehşeti yaşayan Serkan A. ise korumalardan şikayetçi oldu. İmamoğlu ise trafikte vatandaşı darp eden korumalarına ise "Tarif edildiği gibi tekme tokat olayı yoktur" diyerek destek çıktı.