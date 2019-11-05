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Köylülerin geçim kaynağıydı! Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu!

Bitlis’in Deliklitaş mevkisinde yaşanan olay köylüleri şaşkına çevirdi. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte dönüş yolculuğuna başlayan göçerlere ait 315 koyun, Deliklitaş mevkisinde uçurumdan düştü. Tek geçim kaynaklarının hayvanlar olduğunu söyleyen köylüler büyük üzüntü yaşadı. Hayvan sahipleri yaşanan bu olayın ardından ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi ve ekipler bölgeye gelerek inceleme yaptı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.11.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 16:30
Köylülerin geçim kaynağıydı! Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu!

Türkiye'nin 81 ilinden birisi olan Bitlis'te koyunların uçurumdan düşmesiyle köylüler şaşkına döndü. Havaların soğumasıyla birlikte hayvanları telef olan köylüler durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar muhtaç duruma düştüklerini dile getirdi.

KAYALIK ALANDA YAŞANAN OLAYDA KOYUNLAR TELEF OLDU

Büyük üzüntü yaşayan hayvan sahiplerinin durumu bildirdiği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Yalnızçamlar Köyü Muhtarı Mehmet Salih Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koyunların uçurumdan düşerek telef olması nedeniyle hayvan sahiplerinin mağduriyet yaşadığını söyledi.

Çevik, üç aileye ait koyunların telef olduğunu belirterek, "Yaklaşık 30 kişinin geçim kaynağı bu hayvanlardandı. Koyun sahipleri her sene havanın soğumasıyla Siirt'e gidiyor. 6 ay kaldıktan sonra yine gelip buradaki yaylaya çıkıyor. Hayvanları telef olduğu için mağdur oldular. Yetkililerden yardım istiyoruz." diye konuştu.

Hayvan sahiplerinden Abdulhalik Tarhan ise ilkbaharda koyunlarını yaylalara çıkardıklarını ifade ederek, "Hayvanlarımız kayalıklardan düşerek telef oldu, muhtaç duruma düştük. Tek geçim kaynağımız bunlardı. Yetkililerden bir çare bekliyoruz." dedi.

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Köylülerin geçim kaynağıydı! Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu!
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