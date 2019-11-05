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’den son dakika ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 5 2019

'den gelen son dakika haberine göre yurdun bazı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur yağışı bekleniyor. Haftanın ikinci gününde vatandaşlar evden çıkmadan önce "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırırken hava sıcaklıkları ve yağışların ne kadar süreceği ile ilgili de açıklama geldi. Haberimizden, illerimize göre saatlik raporlarına ulaşabilirsiniz. İşte 5 2019 tarihli hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 5.11.2019 08:27 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 08:27
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 5 Kasım 2019

Haftanın ikinci gününde de yağışlar Türkiye'de etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle batı kesimlerimizde yağmur yağışı ve rüzgar beklenirken, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısı geldi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan yağışlar akşama doğru hafifleyecek. Pastırma sıcaklarının bu hafta etkisini artırarak göstermesi bekleniyor. Peki, bugün Türkiye genelinde nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ – 5 KASIM 2019
Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarına buradan ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava koşulların öğrenebilirsiniz.

İşte bölgelerimizde bugün beklenen yağış ve sıcaklık değerleri…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 5 Kasım 2019
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