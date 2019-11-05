Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağmur uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 5 Kasım 2019

Haftanın ikinci gününde de yağışlar Türkiye'de etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle batı kesimlerimizde yağmur yağışı ve rüzgar beklenirken, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısı geldi. Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek olan yağışlar akşama doğru hafifleyecek. Pastırma sıcaklarının bu hafta etkisini artırarak göstermesi bekleniyor. Peki, bugün hava durumu Türkiye genelinde nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ – 5 KASIM 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son hava durumu tahmin raporlarına buradan ulaşabilir, illerimize göre saatlik hava koşulların öğrenebilirsiniz.

İşte bölgelerimizde bugün beklenen yağış ve sıcaklık değerleri…