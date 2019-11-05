Mevlid Kandili 2019 ne zaman idrak edilecek? Önemi nedir, hangi ibadetler yapılır? Diyanet’ten Mevlid Kandili mesajı!

İslam alemi açısından oldukça önemli olan "Mevlid Kandili ne zaman?" sorusunun yanıtı yoğun ilgi görüyor. Hz. Muhammed'in doğumu olarak kabul edilen bu özel gecede tüm Müslüman alemi ibadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek için hazırlıklar yapacaklar. Dualar edilecek, Allah'ın verdiği nimetlere şükredilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Mevlid Kandili mesajını yayınlandı. Peki; Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır, hangi dualar okunur? Önemi nedir?

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2019?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvimde "Mevlid Kandili ne zaman?" sorusunun yanıtı belirlendi. Aynı zamanda kandil mesajının da yayınlandığı Mevlid Kandili ile ilgili bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.