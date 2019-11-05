Müge Anlı Nilgün (Nalan) Şimşek olayında son dakika gelişmesi! Kan donduran itiraflar…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen Nilgün (Nalan) Şimşek olayı ile ilgili son dakika itiraflar geldi. Cinayet anını anlatan Nilgün Şimşek'in oğlu söyledikleri ile kan dondururken, seyirci ekrana kilitlendi. Mustafa Şimşek'in eski eşi Gülay Hanım'ın da bir şeyler bilip sakladığı iddia edilirken, herkesin ağzından dökülenler dikkatle inceleniyor. Cinayet olduğu iddiası yüksek olsa da cesede henüz ulaşılmadığı için kesin bir sonuca varılmayan olayda Mustafa Şimşek'in "Ceset yoksa cinayet de yoktur!" sözleri damgasını vurdu.

NİLGÜN ŞİMŞEK'E NE OLDU?

Müge Anlı'nın programında işlenen önemli konulardan bir tanesi olan Nilgin (Nalan) Şimşek olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Nilgün Hanım'ın oğlunun cinayet ile ilgili kan donduran itirafları programın gündemine bomba gibi düştü. Nilgün Şimşek'e ne olduğunu merak edenler hiçbir detayı kaçırmak istemezken konu ile ilgili ayrıntılar kan dondurdu.