Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Müge Anlı Nilgün (Nalan) Şimşek olayında son dakika gelişmesi! Kan donduran itiraflar…

Nilgün (Nalan) Şimşek olayında gelişmesi! Kan donduran itiraflar…

'nın programında işlenen Nilgün (Nalan) Şimşek olayı ile ilgili her gün gelişmesi yaşanıyor. Programın bugünkü canlı yayınında için arama çalışmaları devam ederken Nilgün Hanım'ın oğlunun verdiği ifadeler ve itirafları kan dondurdu. Cinayet anı ile ilgili anlatılanlar herkesi ekrana kilitlerken konu ile ilgili gelen detaylara da her gün bir yenisi ekleniyor. Cinayet anını anlatan Nilgün Şimşek'in oğlunun ifadelerine rağmen cesede halen ulaşılmış değil. Ancak ile ilgili ortaya atılan yeni iddialar ise kan dondurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 5.11.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 12:44
Müge Anlı Nilgün (Nalan) Şimşek olayında son dakika gelişmesi! Kan donduran itiraflar…

ile Tatlı Sert programında işlenen Nilgün (Nalan) Şimşek olayı ile ilgili itiraflar geldi. Cinayet anını anlatan 'in oğlu söyledikleri ile kan dondururken, seyirci ekrana kilitlendi. 'in eski eşi Gülay Hanım'ın da bir şeyler bilip sakladığı iddia edilirken, herkesin ağzından dökülenler dikkatle inceleniyor. Cinayet olduğu iddiası yüksek olsa da cesede henüz ulaşılmadığı için kesin bir sonuca varılmayan olayda Mustafa Şimşek'in "Ceset yoksa cinayet de yoktur!" sözleri damgasını vurdu.

NİLGÜN ŞİMŞEK'E NE OLDU?

Müge Anlı'nın programında işlenen önemli konulardan bir tanesi olan Nilgin (Nalan) Şimşek olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Nilgün Hanım'ın oğlunun cinayet ile ilgili kan donduran itirafları programın gündemine bomba gibi düştü. Nilgün Şimşek'e ne olduğunu merak edenler hiçbir detayı kaçırmak istemezken konu ile ilgili ayrıntılar kan dondurdu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Müge Anlı Nilgün (Nalan) Şimşek olayında son dakika gelişmesi! Kan donduran itiraflar…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN