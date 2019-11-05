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'ler tükenmez şiiri burada! Atatürk ile ilgili Mustafa Kemaller tükenmez şiirinin anlam ve önemi

Gazi Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle bu Pazar 'nin dört bir yanında anma törenleri düzenlenecek. Özellikle de gençler ve öğrencilerin katılacağı birçok farklı program organize edilecek ve Atatürk'ün hayatı ile ilgili çalışmalar yapılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarda ile ilgili şiirler okunacak ve kompozisyonlar yazılacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün ardından şüphesiz ki en çok okunan ve paylaşılan şiirlerden birisi. Peki, Mustafa Kemaller tükenmez şiirinin anlam ve önemi nedir? Haberimizde, Halim Yağcıoğlu tarafından yazılan Atatürk şiiri ile ilgili detaylar ve bu şiirin mısralarına yer verdik. İşte Mustafa Kemaller tükenmez şiiri tamamı ve şiir hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 5.11.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 11:27
Mustafa Kemal'ler tükenmez şiiri burada! Atatürk ile ilgili Mustafa Kemaller tükenmez şiirinin anlam ve önemi

Her yıl 10 Kasım tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olması nedeniyle Türkiye'nin her yerinde anma törenleri düzenleniyor. 10 Kasım ile ilgili en yoğun çalışma yapılan yerlerin başında okullar yer alıyor. İlköğretimden liseye kadar her kademede öğrenciler, 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle kompozisyon, resim ve şiir çalışmaları yapıyor. En çok sevilen ve araştırılan Atatürk şiirleri arasında Mustafa Kemal'ler tükenmez şiiri yer alıyor.

MUSTAFA KEMAL'LER TÜKENMEZ ŞİİRİ

Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir
Bu vatan bu topraklar cömert
Kutsal bir ateşim ki ben sönmez
İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

Ben de etten kemiktendim elbet
Ben de bir gün geçecektim elbet
İki Mustafa Kemal var iyi bilin
Ben işte o ikincisi sonsuzlukta
Ruh gibi bir şey görünmez
İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda
Bilimin yapıcılığın aydınlığında
Güzel düşünceler soyut fikirlerde ben
Evrensel yepyeni buluşlarda
Geriliği kovmuşum ben dönmez
İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

Başın mı dertte beni hatırla
Duy beni en sıkıldığın an
Baştan sona herşeyiyle bu vatan
Sakın ağlamasın Kasım'larda Fatih'ler Kanunî'ler ölmez
İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez
Halim YAGCIOGLU

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Mustafa Kemal'ler tükenmez şiiri burada! Atatürk ile ilgili Mustafa Kemaller tükenmez şiirinin anlam ve önemi
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