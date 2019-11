Mustafa Kemal'ler tükenmez şiiri burada! Atatürk ile ilgili Mustafa Kemaller tükenmez şiirinin anlam ve önemi

Her yıl 10 Kasım tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olması nedeniyle Türkiye'nin her yerinde anma törenleri düzenleniyor. 10 Kasım ile ilgili en yoğun çalışma yapılan yerlerin başında okullar yer alıyor. İlköğretimden liseye kadar her kademede öğrenciler, 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle kompozisyon, resim ve şiir çalışmaları yapıyor. En çok sevilen ve araştırılan Atatürk şiirleri arasında Mustafa Kemal'ler tükenmez şiiri yer alıyor.

MUSTAFA KEMAL'LER TÜKENMEZ ŞİİRİ

Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir

Bu vatan bu topraklar cömert

Kutsal bir ateşim ki ben sönmez

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

Ben de etten kemiktendim elbet

Ben de bir gün geçecektim elbet

İki Mustafa Kemal var iyi bilin

Ben işte o ikincisi sonsuzlukta

Ruh gibi bir şey görünmez

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda

Bilimin yapıcılığın aydınlığında

Güzel düşünceler soyut fikirlerde ben

Evrensel yepyeni buluşlarda

Geriliği kovmuşum ben dönmez

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

Başın mı dertte beni hatırla

Duy beni en sıkıldığın an

Baştan sona herşeyiyle bu vatan

Sakın ağlamasın Kasım'larda Fatih'ler Kanunî'ler ölmez

İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez

Halim YAGCIOGLU