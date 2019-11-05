Mustafa Kemal'ler tükenmez şiiri burada! Atatürk ile ilgili Mustafa Kemaller tükenmez şiirinin anlam ve önemi

Her yıl 10 Kasım tarihinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olması nedeniyle Türkiye'nin her yerinde anma törenleri düzenleniyor. 10 Kasım ile ilgili en yoğun çalışma yapılan yerlerin başında okullar yer alıyor. İlköğretimden liseye kadar her kademede öğrenciler, 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle kompozisyon, resim ve şiir çalışmaları yapıyor. En çok sevilen ve araştırılan Atatürk şiirleri arasında Mustafa Kemal'ler tükenmez şiiri yer alıyor.
Tükenir elbet gökte yıldız, denizde kum tükenir
Bu vatan bu topraklar cömert
Kutsal bir ateşim ki ben sönmez
İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez
Ben de etten kemiktendim elbet
Ben de bir gün geçecektim elbet
İki Mustafa Kemal var iyi bilin
Ben işte o ikincisi sonsuzlukta
Ruh gibi bir şey görünmez
İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez
Hep kardeşliğe bolluğa giden yolda
Bilimin yapıcılığın aydınlığında
Güzel düşünceler soyut fikirlerde ben
Evrensel yepyeni buluşlarda
Geriliği kovmuşum ben dönmez
İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez
Başın mı dertte beni hatırla
Duy beni en sıkıldığın an
Baştan sona herşeyiyle bu vatan
Sakın ağlamasın Kasım'larda Fatih'ler Kanunî'ler ölmez
İnanın Mustafa Kemal'ler tükenmez
Halim YAGCIOGLU