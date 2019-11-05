Rizeli Hızır’a uzay merakı kule yaptırdı

BUGÜN NELER OLDU

ABD'de yaşayan ve tatillerinde memleketi Rize'nin merkeze bağlı Sütlüce köyüne gelen Hızır Toptan (49), çocuk yaşlarında merak sardığı gökyüzü gözlem hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Kendi arazisine 2 katlı beton yapı inşa eden Toptan, üzerine de 3 katlı demir platform kurdu. 75 basamakla çıkılabilen demirden kurduğu platforma teleskoplar yerleştirmeyi planlayan Toptan, gökyüzünü gözetleyecek. İstanbul'da Kız Kulesi'ne gittiğini ve buradan etkilendiğini anlatan Toptan, "Burası bitince profesyonel teleskop alacağız ve seyir daha keyifli hale gelecek. Bir alt katta ise yağmurlu havalarda oturup, sohbet edebileceğimiz bir alan oluşturacağız" dedi. DHA