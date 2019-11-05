Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Rizeli Hızır’a uzay merakı kule yaptırdı

Rizeli Hızır’a uzay merakı kule yaptırdı

Giriş Tarihi: 5.11.2019
Rizeli Hızır’a uzay merakı kule yaptırdı
ABD'de yaşayan ve tatillerinde memleketi Rize'nin merkeze bağlı Sütlüce köyüne gelen Hızır Toptan (49), çocuk yaşlarında merak sardığı gökyüzü gözlem hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Kendi arazisine 2 katlı beton yapı inşa eden Toptan, üzerine de 3 katlı demir platform kurdu. 75 basamakla çıkılabilen demirden kurduğu platforma teleskoplar yerleştirmeyi planlayan Toptan, gökyüzünü gözetleyecek. İstanbul'da Kız Kulesi'ne gittiğini ve buradan etkilendiğini anlatan Toptan, "Burası bitince profesyonel teleskop alacağız ve seyir daha keyifli hale gelecek. Bir alt katta ise yağmurlu havalarda oturup, sohbet edebileceğimiz bir alan oluşturacağız" dedi. DHA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rizeli Hızır’a uzay merakı kule yaptırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN