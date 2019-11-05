Şehir Hastanesi’nde obeziteyle toplu mücadele

BUGÜN NELER OLDU

Eskışehir Şehir Hastanesi'nde bir yıl önce açılan Obezite Merkezi, kalıcı kilo verip sağlıklı bir yaşan sürmek isteyen vatandaşların umudu oldu. merkezin yaklaşık 300'e yakın hastası bulunuyor. Ölümle sonuçlanacak obezite hastalarını bile düzenli bir tedavi sürecinin sonucunda kalıcı olarak zayıflatabilen merkez, kısa sürede adını bölgede de duyurmayı başardı. Bir sorumlu hekim, bir koordinatör, bir diyetisyen, bir psikolog, bir sağlık görevlisi, bir fizyoterapist, bir hasta karşılama ve kayıt olmak üzere toplam 7 personel görev yaparak, fazla kilolarından kurtulmak ve sağlıklı bir yaşam biçimine kavuşmak isteyen kişiler için hizmet veren Merkez de pilates toplarıyla egzersiz yapılıyor. Merkeze gelenlerden Nurhayat Keleş "2018 Aralık ayından beri buraya geliyorum. 21 kilo verdim" dedi.