Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika Haberi: Konya’da mısır tarlasında korkunç olay! Tam 12 gün boyunca oradaymış…

Haberi: ’da mısır tarlasında korkunç olay! Tam 12 gün boyunca oradaymış…

Ajanslardan gelen haberine göre, ’nın Karatay ilçesinde bir tarım arazisinde erkek cesedi bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı İsmil Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Giriş Tarihi: 6.11.2019 01:59 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 02:00
Son Dakika Haberi: Konya’da mısır tarlasında korkunç olay! Tam 12 gün boyunca oradaymış…

Gelen son dakika haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı İsmil Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

16-17 YAŞLARINDA AFGANİSTAN UYRUKLU ÇIKTI

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 16-17 yaşlarında Afganistan uyruklu olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Otopsi yapılan cesedin karnında ve göğüs boşluğunda kesici alet yarası tespit edildi. Genç kişinin 12 gün önce öldürüldüğü belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olayın aydınlatılması için başlattığı çalışma sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Konya’da mısır tarlasında korkunç olay! Tam 12 gün boyunca oradaymış…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN