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Son dakika haber: 'da arka arkaya 3 ! son depremler

’dan gelen son dakika haberine göre sabah saatlerinden itibaren bölgede 3 farklı deprem meydana geldi. Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki 3.5 büyüklüğündeki depremden hemen sonra Ula ilçesi de 3.2 şiddetinde depremle sarsıldı. Son olarak Balcılar merkez üslü bir sarsıntı daha meydana geldi. İşte son depremler listesine göre Muğla’da yaşanan sarsıntılar…

Giriş Tarihi: 5.11.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 11:18
Son dakika haber: Muğla'da arka arkaya 3 deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler

Geçtiğimiz aylarda yaşanan İstanbul'daki 5,8 şiddetindeki depremin ardından son dakika haberleri yakından takip edilmeye başlandı. Bugün de farklı fay hattında yaşanan depremler kısa süreli paniğe yol açarken, deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı. Sabah saatlerinde Muğla'da art arda 3 deprem meydana geldi. Depremlerin en şiddetlisi 3.7 büyüklüğü ile Köyceğiz ilçesinde yaşandı. Karaböğürtlen Ula merkez üssü olmak üzere 3,2 şiddetinde deprem ve son olarak Balcılar Köyceğiz merkez üssü olmak üzere 2.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

İşte Türkiye ve çevresinde 5 Kasım itibariyle yaşanan son depremler...

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Son dakika haber: Muğla'da arka arkaya 3 deprem! Kandilli Rasathanesi son depremler
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