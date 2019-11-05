Sosyal alarm butonu yaşlılar için manevi evlat gibi

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2 yıl önce başlatılan proje kapsamında online sistem sayesinde yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç olan yaşlılar ve hastalara sosyal alarm butonuyla hizmet veriyor. Sosyal alarm butonu sayesinde yaşlılar ve hastalar; sağlık, ev tadilatı ve kuaför gibi birçok hizmetten 7/24 faydalanabiliyor. 65 yaş üstü yalnız yaşayan, günlük yaşamlarını tek başına sürdüremeyen yaşlıların sağlık durumları, kişisel bakımları ve sıcak yemekleri tek tuşla karşılanıyor. SABAH'a konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Onları evlerinde ziyaret ediyoruz. Çünkü kendilerini yalnız kalmış hissediyorlar. Ziyarette onlar neşeleniyorlar ve çok hoşlarına gidiyor. Çağrı merkezine bağlanan her bir yaşlı vatandaşımızın bakım hizmetleri, ekiplerimiz tarafından yerine getiriliyor, ev temizlikleri yapılıyor " diye konuştu.