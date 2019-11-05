Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tefecilik yapan şüpheli, tutuklandı

Tefecilik yapan şüpheli, tutuklandı

’nın Ceyhan ilçesinde, tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen O.B., tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.11.2019 01:37
Tefecilik yapan şüpheli, tutuklandı

Ceyhan Emniyet İlçe Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen O.B.'nin ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramada ise boş imzalı ve yüksek meblağ yazılı senetler, içerisinde çeşitli hesap bilgileri olan defterler, pos cihazları, kredi kartları, bazı kişilere ait çok sayıda tapu ve kimlik fotokopileri ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan O.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tefecilik yapan şüpheli, tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN