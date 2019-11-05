Türkan Sultan Ediz Hun’u izledi

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Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun, sezon başından bu yana 'On Küçük Zenci' adlı tiyatro oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor. Yaklaşık 60 yıllık kariyerinin ilk tiyatro deneyimini Agatha Christie oyunu ile yaşayan Hun'u tiyatroseverler yalnız bırakmıyor. Ünlü oyuncuyu önceki akşamki temsilde izlemeye gelenler arasında Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray da vardı. Oyunu büyük bir ilgiyle ve keyifle takip eden Türkan Şoray oyun sonrası kuliste de Ediz Hun'u ziyaret etti. Ediz Hun ise tiyatro sahnesinde olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu bir kez daha dile getirirken Şoray'ın kendisini izlemeye gelmesinin de bu mutluluğu iki kat daha arttırdığını belirtti. Tiyatro Ak'la Kara'nın Agatha Christie'nin en çok satan romanlarından olan "On Küçük Zenci" oyununda Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun ile birlikte Ali İl, Pelin Turncı, Fati Gülnar, Hakan Akın, Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu, Cengiz Eşiyok, Ilgın Angın ve Ozan Altuntaş rol alıyor. KÜLTÜR SANAT