Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Uşak'ta eski eşinin bıçakladığı kadın öldü, kadının arkadaşı yaralandı

'ta eski eşinin bıçakladığı kadın öldü, kadının arkadaşı yaralandı

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.11.2019 15:16

UŞAK (AA) - Uşak'ta eski eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybederken, kadının erkek arkadaşı bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe, Dübek Çeşmesi Mevkisi'nde erkek arkadaşı N.H. (56) ile görüşen Aysun Yeşil (55), eski eşi Y.K'nin (60) bıçaklı saldırısına uğradı.

Olayda N.H. (56) yaralanırken, Aysun Yeşil hayatını kaybetti. Yeşil'in cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. N.H. ise aynı hastanede yoğun bakıma alındı.

Olayın ardından kaçan Y.K, suç aleti bıçakla yakalandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Uşak'ta eski eşinin bıçakladığı kadın öldü, kadının arkadaşı yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN