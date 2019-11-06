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ile ilgili şiirleri! İlkokul ve ortaokul düzeyinde uzun ve kısa burada!

Atatürkün 81. ölüm yıldönümüne günler kala binlerce ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin en çok araştırdığı konular arasında ulu önder Mustafa Kemal ile ilgili şiirleri bulunuyor. Biz de sabah.com.tr olarak sizler için bu başlık altında en güzel ve anlamlı 2,3,4 kıtalık uzun ve kısa 10 Kasım şiirlerini derledik. 1938 yılından bu yana her yıl tüm Türkiye'de saygı ve hasretle andığımız ulu önderimiz ile ilgili birçok şairimiz farklı dizeler kaleme alınmıştır. İşte ortaokul ve ilkokul düzeyinde en güzel ...

Giriş Tarihi: 6.11.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 12:15
Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri! İlkokul ve ortaokul düzeyinde uzun ve kısa 10 Kasım şiirleri burada!

şiirleri, ulu önderimiz M. Kemal 'ün ölüm yıldönümüne günler kala birçok vatandaş tarafından yoğun olarak arama motorlarından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde sabah saat 09:05'i gösterirken İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yummuş ve bu durum tüm Türk halkını yasa boğmuştu. Ölümünün üzerinden 81 yıl geçen önderimizi her sene olduğu gibi bu sene de saygı ve hasretle anacağız. İşte vatandaşların araştırma konusu haline gelen ! 2, 4, 5 kıtalık en güzel M. Kemal Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri…

Haberimizin devamından bu anlamlı güne özel en güzel şiirlere ulaşabilirsiniz.

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Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri! İlkokul ve ortaokul düzeyinde uzun ve kısa 10 Kasım şiirleri burada!
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