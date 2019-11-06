Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri! İlkokul ve ortaokul düzeyinde uzun ve kısa 10 Kasım şiirleri burada!

10 Kasım şiirleri, ulu önderimiz M. Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümüne günler kala birçok vatandaş tarafından yoğun olarak arama motorlarından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 tarihinde sabah saat 09:05'i gösterirken İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yummuş ve bu durum tüm Türk halkını yasa boğmuştu. Ölümünün üzerinden 81 yıl geçen önderimizi her sene olduğu gibi bu sene de saygı ve hasretle anacağız. İşte vatandaşların araştırma konusu haline gelen 10 Kasım şiirleri! 2, 4, 5 kıtalık en güzel M. Kemal Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri…

Haberimizin devamından bu anlamlı güne özel en güzel şiirlere ulaşabilirsiniz.