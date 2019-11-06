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27 yıl önce defnettikleri bebek başkasının çıktı

’tan ’ya çalışmak için giden Kazankıran ailesi, orada dünyaya gelen ve henüz 5 aylıkken ölen bebeğin kendilerinin olmadığını öğrendi. Aile yetkililerden yardım istedi

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Yaşam
Giriş Tarihi: 6.11.2019
27 yıl önce defnettikleri bebek başkasının çıktı

Kahramanmaraş'ta yaşayan İbrahim (64) ile eşi Hanım Kazankıran (56) çifti, 1991'de çalışmak için Almanya'ya gitti. Çiftin 25 Ağustos 1992'de Almanya'da dünyaya gelen "Alişir" adını verdikleri bebekleri, 5 aylıkken yatağından düştü. Çift, çocuklarını Luckes Kranheus Hastanesi'ne götürdü.

MEZARI SÜSLENİNCE ŞÜPHELENDİ
3 gün bebeğinin yanında kalan anne Hanım Kazankıran, diğer çocuklarını kontrol için hastaneden ayrıldı. Ertesi gün hastaneye gelen anne, bebeğinin beyin kanaması sonucu ameliyata alındığını öğrendi. Bir süre sonra çocuklarının öldüğü bilgisini alan aileye, bebeklerinin cenazesi 24 gün sonra teslim edildi. Bebeklerini defneden aile, normal hayatına döndü. Anne Hanım Kazankıran, şunları söyledi: "Defin sonrası bebeğimin mezarının süslendiğini gördüm. Uzun zaman bu durum devam etti. Bu durumdan şüphelendim. Ardından yasal işlem başlattık. Yapılan DNA testi sonrası mezardaki çocuk bizim çocuğumuz çıkmadı. Bana yardım etsinler ben bir anneyim. Ölüyse diriyse nerede yaşıyorsa bana yardım etsinler." Eşi ve kendisinin 4 kez DNA testine girdiğini ancak bebeğin kendilerinden olmadığını söyleyen baba İbrahim Kazankıran ise 6 yıldır hukuk mücadelesi verdiklerini ifade etti.

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27 yıl önce defnettikleri bebek başkasının çıktı
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