4 kardeş evlerinde ölü bulundu

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Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı. Dehşeti, aileden haber alamayan komşuların ihbarı ortaya çıkardı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam kendilerine gelen bir ihbar üzerine Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan eve gitti. Kapının üzerinde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin" notuyla karşılaşan ekipler, kilitli kapıyı açıp içeri girdi. Ekipler evde hareketsiz yatan Cüneyt (48), Oya (54) Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Ev içerisindeki yoğun koku nedeniyle AFAD KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler) ekipleri de inceleme başlattı. Esrarengiz olayı araştıran polis kapıda herhangi bir zorlama olmaması ve kapıya bırakılan not nedeniyle 4 kardeşin kimyasal ilaçla intihar etmiş olabileceği üzerinde dururken, cinayet ihtimali de değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedenleri yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.