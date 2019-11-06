43 ülkeden 532 oyuncu KKTC'de zar atıyor

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen şampiyonaya 43 ülkeden 532 profesyonel tavlacının katıldığı turnova dün başladı. 10 Kasım'da tamamlanacak turnuva katılımcı sayısı itibarıyla dünyanın en büyük modern tavla turnuvası olarak biliniyor. Turnuvaya ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Fransa, İngiltere, İran, İspanya, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Norveç, Rusya, Tayland ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu 43 ülkeden 532 oyuncu katıldı. Girne'de Dünya Tavla Federasyonu (WBF) iş birliğiyle gerçekleştirilen "7'nci Merit Açık Tavla Şampiyonası" KKTC'nin tanıtımına da önemli katkı sağlıyor. Birinciye 30 bin euronun verileceği şampiyonda büyük heyecan yaşanıyor.

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa'da hatta dünyada tavla tutkunlarının heyecanla beklediği turnuva KKTC'de büyük heyecan yarattı. Dünyanın dört bir yanındaki tavla tutkunlarının heyecanla beklediği, Merit Park Hotel'de düzenlenen turnuvanın direktörü Recep İnanç SABAH'a konuştu. Kıbrıs'ın bitmeyen güneşi ve sunulan hizmetlerin yabancıların ilgisini çektiğini dile getiren İnanç, şunları söyledi:2013'ten beri dünyanın en büyük modern tavla turnuvasını Girne'de düzenlemekten büyük gurur duyuyoruz. Monte Carlo dâhil katılımcı sayısı ve dağıtılan ödül açısından bu turnuvanın yanına yaklaşabilen yok. Her yıl 40'ı aşkın ülkeden yüzlerce tavla tutkununu kusursuz bir şekilde ağırlıyoruz. Bu turnuva vesilesiyle Kuzey Kıbrıs'ın tanıtımına katkı yapmaktan da ayrıca mutluyuz.Tavlaseverlerin yoğun ilgisine karşılık verebilmek için yılda bir değil iki turnuva düzenlemeye karar verdik. 2020 Mart ayının son haftasında Girne'de baharı bir başka tavla turnuvasıyla karşılayağız. Bir çok profesyonel oyuncu tavla turnuvası sayesinde KKTC'ye ilk kez geliyor. Tüm bunlar ülke tanıtımı için çok önemli ve değerli. Amacımız 365 gün turizmi canlı tutacak bir çalışma yapmak. KKTC'nin tanıtımı için herkes elini taşın altına koymalı.