6 Kasım MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye devretti; işte Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama...

Dün akşam gerçekleştirilen 6 Kasım MPİ Sayısal Loto sonuçlarında şanslı numaralar şu şekilde sıralandı; 08, 17, 18, 20, 29 ve 44 numaraları dün akşamın talihlilerini belirledi. 1268. kez çekilen şans oyununda 6 bilen çıkmayınca 1.253.238.39 tutarındaki büyük ikramiye de bir sonraki haftaya devretti! 74 talihli, 5 sayıyı doğru bilerek kişi başı 6.775.85 TL kazandı. 4.148 kişi de 90 TL'lik ikramiyeyi kazanma hakkı elde etti! Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama...

6 bilen kişi sayısı: 1. Devir / Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.253.238,39 TL

5 bilen kişi sayısı: 74 / 6.775,85 TL

4 bilen kişi sayısı: 4.148 / 90,80 TL

3 bilen kişi sayısı: 78.882 / 12,70 TL

SAYISAL OYUNLAR OYUN PLANI

SAYISAL LOTO : 28 Mart 2018 Tarihli YKK

"İdaremiz Yönetim Kurulunun 16/11/2017 tarihli ve 50 sayılı Kararı uyarınca;

Sayısal Loto (6/49) oyununun Cumartesi günleri yapılan çekilişlerine ilave olarak Çarşamba günleri için 2.çekiliş konulmasına,

Çarşamba günleri yapılacak olan çekilişlerde belirlenecek numaraların bilinememesi (doğru tahmin edilememesi) halinde, bilinmeyen numara için ayrılmış olan ikramiye tutarının Cumartesi günü yapılacak çekilişe devredilmesine,

Dört hafta boyunca altı numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) 4.haftada dağıtılması uygulamasına son verilerek, altı numarayı doğru tahmin eden çıkana kadar, büyük ikramiye tutarının devrettirilmesine,

Milli Piyango oyununa ait biletlerin sayısal oyun sistemi üzerinden üretimi/basımı, satışı ve ikramiyelerinin ödenmesine, karar verilmiştir."