Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! 7 Kasım A101 aktüel kataloğunda bu hafta büyük sürpriz!

aktüel ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! kataloğunda bu hafta büyük sürpriz!

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu raflardaki yerini aldı. Müşterilerin merakla beklediği aktüel ürünler listesinde bu hafta teknoloji ve mutfak malzemelerinde sürpriz indirimler yer aldı. Buna ilişkin olarak ‘’ kataloğunda neler var?’’ sorusuna arama motorunda yanıt aranmaya başlandı. Perşembe günü vazgeçilmez indirimleriyle müşterilerinin yüzünü güldüren aktüel ürünler kataloğunda Honor 7S cep telefonu, televizyon, yemek takımı, dik süpürge ve tost makinesinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte tam listesi…

Giriş Tarihi: 6.11.2019 14:39
A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! 7 Kasım A101 aktüel kataloğunda bu hafta büyük sürpriz!

Merakla beklenen 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Türkiye'nin 81 iline hizmet veren markette indirimli ürünler listesi güncel olarak yayınlanıyor. Hem ekonomik hem kaliteli ürünleriyle avantajlı fırsatlar sunan A101 kataloğunda bu hafta elektronik cihazlar ve tekstil ürünleri dikkat çekiyor. 7 Kasım'dan itibaren tüketicisiyle buluşacak olan aktüel ürünler '' Harca Harca Bitmez'' sloganıyla taktir topluyor. Perşembe günü satışa sunulacak olan listede kışlık giysi, cep telefonu, buzdolabı gibi ürünler yer olacak. Peki 7 Kasım kataloğunda neler var? İşte aktüel ürünler kataloğunun tam listesi!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (7 KASIM PERŞEMBE)

Haftanın A101 kataloğunda sürpriz indirimler yer alırken, kataloğun tam listesi merak ediliyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ürünleri bulunurken, kışlık ayakkabı, kışlık pijama ve teknolojik aletler için de fırsatlar bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 7 Kasım'dan itibaren geçerli olacak A101 kataloğuna ulaşabilirsiniz.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

İşte A101 aktüel kataloğu;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste yayınlandı! 7 Kasım A101 aktüel kataloğunda bu hafta büyük sürpriz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN