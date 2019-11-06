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'da iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 6.11.2019 22:18

Alınan bilgiye göre, ilçenin Köklüce Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki aile bireyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada Z.B. ve oğlu M.B. ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan yaralılardan baba Z.B. hayatını kaybetti.

Z.B'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis ekiplerince kavganın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi alındı. Soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Adana'da iki aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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